Раскрыты подробности создания госкорпорации «Росатом»

На торжественном концерте в Нижнем Новгороде, посвящённом 80-летию атомной отрасли России, первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко напомнил о её создании.

По его словам, в начале 2000-х годов при обсуждении вопроса о формировании корпорации юристы предупреждали Владимира Путина о беспрецедентности такого шага. Однако президент принял решение в пользу отрасли.

«Президент выслушал юристов и сказал: “Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна”, — и подписал закон», — приводит слова Кириенко РИА Новости.

Он также отметил, что главным богатством атомной отрасли всегда остаются люди — учёные, инженеры и строители, которые создают новые технологии и возводят атомные станции, зачастую работая без выходных.

Кириенко подчеркнул, что подвиг советских учёных и разведчиков времён Великой Отечественной войны, сумевших добыть уникальные знания, до сих пор остаётся фундаментом успехов российского атомного проекта.

