В Красноярске экс-чиновницу мэрии освободили от наказания за передачу земли по заниженной стоимости (видео)

Напомним, в 2020 году в отношении Ирины Тюриной также было возбуждено уголовное дело о получение взятки за незаконные действия. А после ее задержания в краевом управлении ФСБ заявили, что в администрации Красноярска действует целая преступная группа, которая занимается незаконными сделками с объектами муниципального недвижимого имущества.