В Красноярске экс-чиновницу мэрии освободили от наказания за передачу земли по заниженной стоимости (видео)

В Красноярске бывшего заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска осудили за передачу федеральной земли по заниженной стоимости.

Источник: AP 2024

В Красноярске бывшего заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирину Тюрину осудили за передачу федеральной земли по заниженной стоимости. Но наказание она не понесла, по крайней мере пока.

Установлено, что в феврале 2017 года чиновница, подписав договор купли-продажи, передала ОАО «Красноярская судостроительная верфь» участок площадью 168 тыс. кв. м за 2,6 млн рублей вместо положенных по кадастровой стоимости 108 млн рублей, то есть всего за 2,5% от этой суммы.

«Прокуратура утвердила женщине обвинение в превышении должностных полномочий (п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ), но суд квалифицировал ее действия по статье о халатности (ч.1.1 ст. 293 УК РФ) и вопреки позиции гособвинителя назначил 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства, освободив от наказания ввиду истечения сроков давности», — сообщили в ведомстве.

Сейчас прокуратура решает вопрос об обжаловании приговора.

Напомним, в 2020 году в отношении Ирины Тюриной также было возбуждено уголовное дело о получение взятки за незаконные действия. А после ее задержания в краевом управлении ФСБ заявили, что в администрации Красноярска действует целая преступная группа, которая занимается незаконными сделками с объектами муниципального недвижимого имущества.