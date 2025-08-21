Ричмонд
У берегов американского штата упал истребитель

Военно-морское министерство США заявило, что у берегов американского штата Вирджиния упал истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet.

Ведомство рассказало, что самолет осуществлял плановый тренировочный полет. Он остается там, где упал.

Пилот катапультировался и впоследствии был госпитализирован. Причина крушения выясняется.

Читайте материал «Times: Евросоюз хочет от Трампа размещения американских истребителей в Румынии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

