У берегов американского штата упал истребитель

Военно-морское министерство США заявило, что у берегов американского штата Вирджиния упал истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet.
Ведомство рассказало, что самолет осуществлял плановый тренировочный полет. Он остается там, где упал.
Пилот катапультировался и впоследствии был госпитализирован. Причина крушения выясняется.
