Милые бранятся: Макрон обрушился на Нетаньяху за обвинения в антисемитизме

Спустя несколько часов после того, как в его офисе состоялся спор с Нетаньяху, Макрон рассказал о планах сопредседательства на конференции по урегулированию на основе сосуществования двух государств с Саудовской Аравией в Нью-Йорке в сентябре. Макрон раскритиковал планы Израиля по «военному наступлению в Газе», написав в социальных сетях, что это «может привести только к катастрофе для обоих народов и рискует ввергнуть весь регион в цикл перманентной войны».