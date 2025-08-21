Милые бранятся: Макрон обрушился на Нетаньяху за обвинения в антисемитизме

Макрон раскритиковал «унизительное» заявление Нетаньяху о росте антисемитизма во Франции. Глава Елисейского дворца отреагировал на «ошибочные» заявления премьер-министра Израиля в связи с решением Парижа признать государство Палестина.
Эммануэль Макрон обрушился на Биньямина Нетаньяху за его «унизительные» и «ошибочные» высказывания после того, как премьер-министр Израиля заявил, что антисемитизм во Франции «резко возрос» после решения Парижа признать палестинское государство в сентябре.
Как пишет The Guardian, администрация президента Франции опровергла заявление Нетаньяху. «Анализ, предполагающий, что решение Франции признать государство Палестина в сентябре привело к росту антисемитского насилия во Франции, является ошибочным, отвратительным и не останется без ответа, — говорится в заявлении Елисейского дворца. — Нынешний период требует серьезности и ответственности, а не обобщений и манипуляций».
Отношения между двумя лидерами стали напряженными с июля, когда Макрон объявил, что Франция станет первой крупной западной державой, которая признает палестинское государство на Генеральной ассамблее ООН в следующем месяце в надежде на установление мира в регионе.
В то время Нетаньяху, разыскиваемый «международным уголовным судом» по обвинению в военных преступлениях в Газе, раскритиковал это решение, заявив, что Франция «поощряет террор». Он добавил: «Палестинское государство в этих условиях стало бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для того, чтобы жить в мире рядом с ним».
Как пишет The Guardian, анонсированный шаг означает, что Франция присоединится к группе членов ООН — по меньшей мере 145 из 193, — которые сейчас признают или планируют признать палестинское государство, согласно подсчетам информационного агентства Agence France-Presse.
В письме, направленном Макрону ранее на этой неделе, Нетаньяху обвинил президента Франции в том, что тот делает недостаточно для борьбы с тревожным ростом антисемитизма во Франции. «Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма», — написал Нетаньяху.
Сообщается, что аналогичное письмо с почти идентичной формулировкой было также отправлено премьер-министру Австралии ранее на этой неделе.
Отвечая на эти обвинения, администрация Макрона заявила, что Франция «защищает и всегда будет защищать своих граждан-евреев» и что с 2017 года президент систематически требовал от правительства «принять самые решительные меры против лиц, совершающих антисемитские акты».
Согласно последним данным министерства внутренних дел Франции, в период с января по май этого года по всей стране было зарегистрировано 504 антисемитских акта, что на 24% меньше, чем в предыдущем году.
Однако эти цифры остаются высокими и в два раза превышают число зарегистрированных инцидентов за тот же период времени в 2013 году, констатирует The Guardian. Члены еврейской общины Франции, одной из крупнейших в мире, неоднократно предупреждали, что антисемитские акты участились с тех пор, как Израиль начал войну в Газе в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.
Совсем недавно вырубка оливкового дерева, посаженного в память о молодом французском еврее, замученном до смерти в 2006 году, вызвала возмущение, и Макрон пообещал наказать за акт «антисемитской ненависти».
Напряженность в отношениях между Израилем и его традиционными западными союзниками усилилась в последние недели после обещания Макрона признать палестинское государство — шаг, который вызвал аналогичные сигналы со стороны Великобритании, Канады и Австралии.
На этой неделе, после того как Нетаньяху направил премьер-министру Австралии письмо, в котором обвинил его в разжигании антисемитизма из-за его решения признать палестинское государство, он удвоил свою критику в адрес Энтони Албаниза, назвав его «слабым политиком, который предал Израиль».
Албаниз отмахнулся от израильских претензий. «Я не принимаю это на свой счет», — сказал он журналистам в среду. «Я отношусь к лидерам других стран с уважением. Я поддерживаю с ними дипломатические отношения».
Спустя несколько часов после того, как в его офисе состоялся спор с Нетаньяху, Макрон рассказал о планах сопредседательства на конференции по урегулированию на основе сосуществования двух государств с Саудовской Аравией в Нью-Йорке в сентябре. Макрон раскритиковал планы Израиля по «военному наступлению в Газе», написав в социальных сетях, что это «может привести только к катастрофе для обоих народов и рискует ввергнуть весь регион в цикл перманентной войны».
Международное сообщество усиливает давление на Израиль с целью урегулирования ситуации в Газе, где погибли по меньшей мере 62 000 человек, а полная блокада поставок гуманитарной помощи на палестинскую территорию привела к повсеместному массовому голоду, напоминает The Guardian.
В июле две наиболее уважаемые израильские правозащитные организации «Бецелем» и «Врачи за права человека» заявили, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в Газе, и заявили, что западные союзники страны имеют юридический и моральный долг остановить это. Это обвинение перекликается с позициями, ранее занятыми международными правозащитными организациями.
Израиль отрицает, что он осуществляет геноцид, и заявляет, что война в Газе является самообороной в ответ на трансграничные нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которых погибло около 1200 человек, в основном мирных жителей, напоминает The Guardian.