В Госдуме рассказали, что ждет сбежавших за границу звезд шоу-бизнеса в России

Володин: сбежавших из РФ знаменитостей никто не ждет с распростертыми объятиями.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме рассказали, что ждет сбежавших за границу представителей шоу-бизнеса. Председатель ГД Вячеслав Володин уверен, что их никто не будет ждать в России с распростертыми объятиями.

«Многие вернувшиеся в Россию релоканты не нашли себе работу за рубежом. А те, кто возвращаются из-за границы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет. Они совершили предательство по отношению к России, родным и близким», — резюмировал Володин в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что родина одна — это Россия, и нужно с ней быть в разных ситуациях. Кроме того, он раскритиковал тех, кто уехал в Израиль, взял там гражданство, а теперь отказывается от него и приезжает обратно из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее KP.RU сообщил, что сбежавшие за границу знаменитости вынуждены выживать. Они согласны на любую работу, чтобы прокормить себя и свою семью. Иногда известные люди в РФ теперь занимаются репетиторством и чтением стихов.

