В Финляндии отказались отправлять войска на Украину

«Речь идёт скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение», — приводит издание Yle.
Политик также сообщил, что комитет по иностранным делам намерен в начале сентября провести слушания с представителями Сил обороны и Министерства иностранных дел. На них будет обсуждаться формат участия Финляндии в обеспечении безопасности Украины и возможные меры поддержки.
Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Украина могла бы получить гарантии безопасности, но без членства в НАТО. Она считает, что союзники могли бы за 24 часа развернуть поддержку, если конфликт с Россией возобновится.