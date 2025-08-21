Вэнс рассказал, как пошутил над Зеленским в Белом доме

Его слова приводит Washington Examiner.
«И вот президент Зеленский заходит в Овальный кабинет. Я разговаривал с ним, с некоторыми старшими членами украинской делегации. Я сказал: “Господин президент, пока вы будете себя хорошо вести, я ничего не скажу”. И он усмехнулся. Это был такой маленький способ разрядить обстановку», — сказал Вэнс.
Встреча Трампа и Зеленского при участии Вэнса, а также ряда европейских лидеров состоялась 18 августа. Агентство Bloomberg писало, что по итогам переговоров их участники поддержали предоставление Киеву гарантий по типу статьи 5 Устава НАТО, которая посвящена принципу коллективной обороны.
Газета The New York Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что 21 августа госсекретарь США Марко Рубио встретится с советниками по нацбезопасности из стран Европы и Украины, чтобы обсудить гарантии безопасности Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что коллективные гарантии безопасности для Украины со стороны Запада должны быть разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей.
Предыдущий визит Зеленского в Белый дом состоялся 28 февраля. Тогда Вэнс вступил в публичную перепалку с президентом Украины, в частности, обвинив Зеленского в недостаточном выражении благодарности за помощь, оказываемую США. После встречи Зеленский покинул Вашингтон досрочно, не подписав соглашение о совместной разработке ресурсов, ради которого изначально приезжал. В результате оно было подписано в конце апреля.