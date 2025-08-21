Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс рассказал, как пошутил над Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News рассказал, что пошутил над украинским президентом Владимиром Зеленским перед его встречей с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в понедельник.

Источник: AP 2024

Его слова приводит Washington Examiner.

«И вот президент Зеленский заходит в Овальный кабинет. Я разговаривал с ним, с некоторыми старшими членами украинской делегации. Я сказал: “Господин президент, пока вы будете себя хорошо вести, я ничего не скажу”. И он усмехнулся. Это был такой маленький способ разрядить обстановку», — сказал Вэнс.

Встреча Трампа и Зеленского при участии Вэнса, а также ряда европейских лидеров состоялась 18 августа. Агентство Bloomberg писало, что по итогам переговоров их участники поддержали предоставление Киеву гарантий по типу статьи 5 Устава НАТО, которая посвящена принципу коллективной обороны.

Газета The New York Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что 21 августа госсекретарь США Марко Рубио встретится с советниками по нацбезопасности из стран Европы и Украины, чтобы обсудить гарантии безопасности Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что коллективные гарантии безопасности для Украины со стороны Запада должны быть разработаны на основе принципа неделимости безопасности и для ее соседей.

Предыдущий визит Зеленского в Белый дом состоялся 28 февраля. Тогда Вэнс вступил в публичную перепалку с президентом Украины, в частности, обвинив Зеленского в недостаточном выражении благодарности за помощь, оказываемую США. После встречи Зеленский покинул Вашингтон досрочно, не подписав соглашение о совместной разработке ресурсов, ради которого изначально приезжал. В результате оно было подписано в конце апреля.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше