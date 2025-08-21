Вэнс рассказал, как пошутил над Зеленским в Белом доме

«И вот президент Зеленский заходит в Овальный кабинет. Я разговаривал с ним, с некоторыми старшими членами украинской делегации. Я сказал: “Господин президент, пока вы будете себя хорошо вести, я ничего не скажу”. И он усмехнулся. Это был такой маленький способ разрядить обстановку», — сказал Вэнс.