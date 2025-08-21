Ричмонд
Нидерланды поставят Польше Patriot и военных для помощи Украине

Нидерланды передадут Польше два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также отправят в страну 300 солдат, чтобы они обеспечивали безопасность логистического центра программы НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины с 1 декабря до 1 июня 2026 года, сообщило Министерство обороны Нидерландов на своем сайте.

Источник: AP 2024

«Это развертывание способствует достижению трех основных целей: защите территории НАТО, сдерживанию российской агрессии и оказанию непоколебимой поддержки Украине. Таким образом мы максимально отдаляем российскую угрозу», — заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер пообещал, что американское оружие, закупленное Нидерландами для Киева, «скоро прибудет» на Украину. Он добавил, что «в ближайшие недели» больше европейских стран объявят о покупке техники для Киева из резервов США.

В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву затянут конфликт и не изменят его исхода.

