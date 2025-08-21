Нидерланды поставят Польше Patriot и военных для помощи Украине

Нидерланды передадут Польше два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также отправят в страну 300 солдат, чтобы они обеспечивали безопасность логистического центра программы НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины с 1 декабря до 1 июня 2026 года, сообщило Министерство обороны Нидерландов на своем сайте.