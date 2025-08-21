Стало известно, как Путин приказал создать «‎Росатом» вопреки советам юристов

Кириенко возглавлял «Росатом» с 2005 по 2016 год. Сейчас он председатель наблюдательного совета корпорации. По его словам, работники отрасли проявили невероятную стойкость — они не позволили «растащить» предприятия в 90-е и оставались преданными профессии даже в период задержек зарплат и неопределённости будущего.