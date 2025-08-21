Ричмонд
Стало известно, как Путин приказал создать «‎Росатом» вопреки советам юристов

Государство оказало беспрецедентную поддержку атомной сфере, которая в 90-е годы переживала тяжёлые времена. Российский президент Владимир Путин подписал закон о создании госкорпорации «Росатом», хотя юристы были решительно против. Об этом рассказал первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

Источник: Life.ru

Кириенко возглавлял «Росатом» с 2005 по 2016 год. Сейчас он председатель наблюдательного совета корпорации. По его словам, работники отрасли проявили невероятную стойкость — они не позволили «растащить» предприятия в 90-е и оставались преданными профессии даже в период задержек зарплат и неопределённости будущего.

Особое внимание он уделил моменту создания госкорпорации «Росатом». В 2007 году на совещании у президента обсуждался законопроект, который юристы постоянно критиковали, утверждая, что он противоречит существующей правовой практике. Путин выслушал все аргументы и принял решение подписать бумагу.

«Да, такого никогда не было. Но и атомная отрасль в России только одна», — сказал тогда Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия готовится к запуску нового энергоблока с реактором БН-1200М на Урале. Старт работы запланирован на 2033 год, использовать объект начнут с 2034. Это повысит энергетическую безопасность региона и даст импульс развитию социальной сферы.

