«Это оккупация»: вице-президента освистали во время раздачи гамбургеров военнослужащим

Джей Ди Вэнса освистали леваки с либералами во время раздачи гамбургеров военнослужащим национальной гвардии в Вашингтоне. Вице-президент США на вашингтонском вокзале Юнион Стейшн со Стивеном Миллером и Питом Хегсетом выступил в защиту использования войск для борьбы с преступностью.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс был освистан и закидан криками «Свободный Вашингтон!» во время фотосессии с военнослужащими национальной гвардии на вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне в среду днем, пишет The Guardian.
Раздавая бургеры военнослужащим, развернутым на прошлой неделе Дональдом Трампом, на станции вместе с министром обороны Питом Хегсетом и заместителем главы администрации Белого дома Стивеном Миллером, Вэнс сказал солдатам: «Мы ценим все, что вы делаете». Вице-президент заявил: «Мы восстановили закон и порядок.».
Тем временем толпа демонстрантов протестовала снаружи. Протестующие выкрикивали такие лозунги, как «Свободный Вашингтон!» и «От Вашингтона до Палестины, оккупация — это преступление». Некоторые также выкрикивали ругательства, когда трое мужчин вошли на Юнион Стейшн и собрались в ресторане, а затем попытались поговорить с журналистами и в конце концов ушли.
На вопрос, почему войска находились на вокзале, а не в тех частях города, где уровень преступности был статистически более высоким, Вэнс ответил, что вокзал был наводнен «бродягами, наркоманами, хроническими бездомными и психически больными» и что посетители не чувствовали себя в безопасности. «Это должно стать памятником американскому величию», — сказал он, позже добавив: «Мы не обязаны так жить».
Обращаясь к участникам протестов, Вэнс сказал: «Довольно странно, что у нас есть группа пожилых людей, в основном белых, которые протестуют против политики, обеспечивающей безопасность людей, хотя они никогда в жизни не чувствовали опасности».
Комментируя скандирование протестующими, он добавил: «Давайте освободим Вашингтон, округ Колумбия, чтобы молодые семьи могли гулять и чувствовать себя в безопасности. Вот от чего мы пытаемся освободить округ Колумбия».
Его чувства были поддержаны Миллером, который назвал собравшихся на акцию протеста «сумасшедшими коммунистами».
«Мы собираемся проигнорировать этих глупых белых хиппи, которым всем пора домой и вздремнуть, потому что им всем за 90, а мы собираемся вернуться к делу защиты американского народа и жителей Вашингтона, округ Колумбия», — сказал глава администрации Белого дома.
На прошлой неделе президент Трамп федерализировал столичное полицейское управление и приказал министру обороны Хегсету мобилизовать войска национальной гвардии, заявив, что он борется с «преступностью, кровопролитием, бедламом и нищетой» в «беззаконной» столице США, несмотря на резкое снижение уровня преступности, а уровень насильственных преступлений достиг (как утверждается) 30-летнего минимума.
По оценкам, в Вашингтоне дислоцируется 1900 военнослужащих. Более половины из них прибыли из штатов, возглавляемых республиканцами, включая Луизиану и Южную Каролину. Помимо Юнион-Стейшн, войска в основном были замечены в центральных районах города, включая Национальный торговый центр и станции метро, пишет The Guardian.