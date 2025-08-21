«Это оккупация»: вице-президента освистали во время раздачи гамбургеров военнослужащим

На вопрос, почему войска находились на вокзале, а не в тех частях города, где уровень преступности был статистически более высоким, Вэнс ответил, что вокзал был наводнен «бродягами, наркоманами, хроническими бездомными и психически больными» и что посетители не чувствовали себя в безопасности. «Это должно стать памятником американскому величию», — сказал он, позже добавив: «Мы не обязаны так жить».