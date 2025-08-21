Ричмонд
Лебедев: в Винницкой области поражены полигон ВСУ и вертодром

По информации координатора подполья, целью удара стали места сосредоточения техники противника.

Источник: Аргументы и факты

В Винницкой области нанесены удары по полигону ВСУ и вертодрому, сообщил в своем Telegram- канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Винницкая область — поражены полигон и вертодром. Удары направлены на тренировочные объекты и места сосредоточения техники», — написал он.

По данным Telegram-канала LOSTARMOUR, в ночь на четверг объекты противника на территории Винницкой области атаковали беспилотники.

Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.

Ранее стало известно о поражении ракетами авиабазы ВСУ в Ровенской области.