Володин обратился к гражданам, покинувшим Россию, с жестким предупреждением

По словам Володина, нет оправдания для тех, кто уехал из страны, не желая защищать ее интересы и поддерживая недружественные по отношению к России режимы. По его мнению, каким бы талантливым ни был человек, его решение покинуть страну и родных говорит о готовности совершить еще один неблаговидный поступок в будущем.