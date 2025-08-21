Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин обратился к гражданам, покинувшим Россию, с жестким предупреждением

Граждане, покинувшие Россию и совершившие предательство, не должны занимать должности на государственной службе и работать в госкомпаниях. Об этом заявил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Володин заявил, что релокантов в России не ждут.

Граждане, покинувшие Россию и совершившие предательство, не должны занимать должности на государственной службе и работать в госкомпаниях. Об этом заявил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Можно предположить, что в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь», — написал Володин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам Володина, нет оправдания для тех, кто уехал из страны, не желая защищать ее интересы и поддерживая недружественные по отношению к России режимы. По его мнению, каким бы талантливым ни был человек, его решение покинуть страну и родных говорит о готовности совершить еще один неблаговидный поступок в будущем.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше