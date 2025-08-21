Токаев изменил функции Высшей аудиторской палаты

Высшая аудиторская палата при проведении оценки проекта бюджета обращает внимание на соответствие расходов проекта бюджета общенациональным приоритетам, приоритетным направлениям расходов республиканского бюджета, результатам оценки национальных проектов и планов развития государственных органов, выводам и рекомендациям, данным Высшей аудиторской палатой к отчету правительства РК об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год. В случае необходимости подтверждения достоверности и обоснованности представленных документов и материалов оценки Высшая аудиторская палата направляет администраторам бюджетных программ и другим участникам бюджетного процесса требование о предоставлении документации и информации, а также использует материалы по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий на объекте оценки или государственного аудита.