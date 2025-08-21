В Госдуме рассказали, чего могут лишиться вернувшиеся в Россию релоканты

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с заявлением относительно граждан, которые покинули Россию после начала специальной военной операции и теперь решили вернуться. Свое мнение спикер Госдумы изложил в публикации в канале в мессенджере Max.
Он считает, что такие люди не должны иметь возможности работать на государственной службе, в муниципальных органах власти и в компаниях с государственным участием. Володин подчеркнул, что человек, который предал свою страну и совершил подлый поступок, не может занимать должности в указанных сферах.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин в апреле 2025 года подписал закон, который запрещает иноагентам вести любую образовательную деятельность. Если иноагент работает в школе или университете, то он должен быть уволен. Также Совет Федерации поддержал закон об увеличении штрафов для иноагентов, который был ранее одобрен Госдумой.