Венгрия готова провести трехсторонний саммит по Украине с гарантией безопасности

Венгрия готова провести саммит Россия — Украина — США с гарантией безопасности всех участников. Об этом в четверг, 21 августа, заявил министр иностранных дел государства Петер Сийярто.
По его словам, Венгрия неоднократно предлагала провести саммит России и Украины в Будапеште для урегулирования конфликта и считает этот город подходящей площадкой для встречи.
— Сообщите нам об этом хоть за час до прибытия, и мы будем готовы гарантировать в Венгрии честные, безопасные и равные условия для всех сторон, — заявил дипломат в эфире программы «Час борцов», запись которой доступна на YouTube.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Штаты рассматривают Будапешт, столицу Венгрии, как одно из наиболее подходящих мест для организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тем не менее она отметила, что Вашингтон изучает возможность проведения встречи во множестве других мест.
Глава протокольной службы США Моника Кроули заявила, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель.