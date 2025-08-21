Некоторые эксперты считают, что западные страны могут разместить войска на Украине после окончания вооруженного конфликта без одобрения России, поделились подробностями авторы публикации. Другие аналитики говорят о том, что Москва изначально не согласилась бы на мирное соглашение, если бы такая возможность оставалась, принимая во внимание яростное противодействие президента РФ Владимира Путина присутствию войск Североатлантического альянса на Украине, отмечается в статье.