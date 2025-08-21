Страны Запада могут разместить войска на Украине без одобрения Российской Федерации, пишет The New York Times (NYT).
Некоторые эксперты считают, что западные страны могут разместить войска на Украине после окончания вооруженного конфликта без одобрения России, поделились подробностями авторы публикации. Другие аналитики говорят о том, что Москва изначально не согласилась бы на мирное соглашение, если бы такая возможность оставалась, принимая во внимание яростное противодействие президента РФ Владимира Путина присутствию войск Североатлантического альянса на Украине, отмечается в статье.
По словам эксперта Сэмюэля Шарапа, было бы неудивительно, если бы такая перспектива удержала Российскую Федерацию от согласия на прекращение боевых действий.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин вряд ли согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Речь шла о том, что подобный шаг обеспечит определенную легитимацию украинского политического режима российской стороной, что спровоцирует проблемы.