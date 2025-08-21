Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс описал Путина: он рассказал о главных качествах президента России

Вэнс: Путин очень осмотрителен и рассудителен.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал президента России Владимира Путина, отметив его осмотрительность и рассудительность.

«Он говорит более мягко, чем можно было бы ожидать. У американских СМИ сложился о нем определенный образ. Он говорит мягко, в определенном смысле. Он очень осмотрителен и рассудителен», — сказал вице-президент США в интервью Fox News.

Вэнс назвал Путина человеком, который «заботится об интересах России».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает давние отношения с Владимиром Путиным, и считает их отличными. Американский лидер отметил, что намерен провести переговоры со своим российским коллегой в ближайшее время, чтобы обсудить ключевые вопросы. Такое заявление он сделал рассказал во время встречи в Белом доме 18 августа, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше