Вэнс описал Путина: он рассказал о главных качествах президента России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал президента России Владимира Путина, отметив его осмотрительность и рассудительность.
«Он говорит более мягко, чем можно было бы ожидать. У американских СМИ сложился о нем определенный образ. Он говорит мягко, в определенном смысле. Он очень осмотрителен и рассудителен», — сказал вице-президент США в интервью Fox News.
Вэнс назвал Путина человеком, который «заботится об интересах России».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает давние отношения с Владимиром Путиным, и считает их отличными. Американский лидер отметил, что намерен провести переговоры со своим российским коллегой в ближайшее время, чтобы обсудить ключевые вопросы. Такое заявление он сделал рассказал во время встречи в Белом доме 18 августа, где обсуждалось урегулирование украинского кризиса.