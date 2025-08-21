Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили запретить возвращающимся релокантам работать госслужащими

Те россияне, которые покинули России после февраля 2022 года и решили вернуться, но должны иметь возможности работать госслужащими или сотрудниками государственных компаний, сказали в Госдуме.

Те россияне, которые покинули России после февраля 2022 года и решили вернуться, но должны иметь возможности работать госслужащими или сотрудниками государственных компаний, сказали в Госдуме.

Володин охарактеризовал релокантов как людей, «предавших свою страну».

Также председатель Госдумы сказал, что представителям шоу-бизнеса, долго пребывавшим за рубежом, не следует рассчитывать, что их встретят с «распростертыми объятиями».

Читайте материал «Times: Евросоюз хочет от Трампа размещения американских истребителей в Румынии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше