В Госдуме предложили запретить возвращающимся релокантам работать госслужащими

Те россияне, которые покинули России после февраля 2022 года и решили вернуться, но должны иметь возможности работать госслужащими или сотрудниками государственных компаний, сказали в Госдуме.
Володин охарактеризовал релокантов как людей, «предавших свою страну».
Также председатель Госдумы сказал, что представителям шоу-бизнеса, долго пребывавшим за рубежом, не следует рассчитывать, что их встретят с «распростертыми объятиями».
