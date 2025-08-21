В Госдуме назвали цель попытки диверсии ВСУ в Черном море

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников.
«Все это киевский режим делает для того, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить военный конфликт с Россией. И без согласования со странами Западной Европы такие атаки не происходят», — сказал Ивлев.
По его словам, не исключено, что попытка теракта на Крымском мосту и попытка высадки десанта ВСУ на западном побережье Крыма — это звенья одной цепи и должны были произойти синхронно.
ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ.