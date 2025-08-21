Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали цель попытки диверсии ВСУ в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Попытка диверсии ВСУ в Черном море направлена на срыв мирных переговоров, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников.

«Все это киевский режим делает для того, чтобы сорвать мирные переговоры и продолжить военный конфликт с Россией. И без согласования со странами Западной Европы такие атаки не происходят», — сказал Ивлев.

По его словам, не исключено, что попытка теракта на Крымском мосту и попытка высадки десанта ВСУ на западном побережье Крыма — это звенья одной цепи и должны были произойти синхронно.

«Но не сложилось, благодаря ФСБ и армии России. Спасибо расчетам БПЛА, спасибо Черноморскому флоту, которые сорвали диверсионно-террористическую атаку на Крым. Крымский БАРС (подразделения территориальной обороны) также всегда готов достойно отразить нападение врага», — сказал Ивлев.

ФСБ ранее сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили из Украины транзитом через ряд стран и российско-грузинскую границу. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше