Соотечественники нацистов запретили заходить в концлагерь Бухенвальд в палестинских платках

Германия, все еще пытающаяся искупить вину за убийство 6 миллионов евреев во время Холокоста, была одним из самых верных союзников Израиля, напоминает Agence France-Press. Однако в последние месяцы Берлин усилил свою критику действий Израиля в Газе, а канцлер Фридрих Мерц объявил в этом месяце, что больше не будут выдаваться лицензии на экспорт оружия в Израиль, которое может быть использовано в войне в Газе.