Соотечественники нацистов запретили заходить в концлагерь Бухенвальд в палестинских платках

Немецкий суд постановил, что Бухенвальд может отказать во въезде людям, носящим палестинскую куфию. Суд в Тюрингии отклонил просьбу женщины войти в мемориальное учреждение на месте немецкого концлагеря в знаменитом палестинском платке.
Суд в Германии постановил, что мемориал нацистского концентрационного лагеря имеет право отказать во въезде тем, кто носит палестинский шарф-куфию, отмечает Agence France-Press.
Высший административный суд восточногерманской земли Тюрингия в среду отклонил просьбу женщины разрешить ей посетить мемориальное учреждение концентрационного лагеря Бухенвальд в куфии.
По сообщениям местных СМИ, женщине было отказано, когда она в палестинском платке попыталась посетить памятное мероприятие, посвященное 80-летию освобождения лагеря в апреле.
Затем она обратилась в суд с ходатайством разрешить ей вернуться в мемориал на другое памятное мероприятие на этой неделе, надев куфию.
Суд постановил, что мемориальное учреждение имело полное право отказать ей во въезде, указав на заявленную женщиной цель «направить политический сигнал против того, что она считала односторонней поддержкой мемориальным учреждением политики израильского правительства».
«Несомненно, что это поставило бы под угрозу чувство безопасности многих евреев, особенно в этом месте», — заявил суд.
Суд постановил, что право женщины на свободу выражения мнений в данном случае менее важно, чем «заинтересованность “мемориального учреждения” в поддержании целей учреждения».
Германия, все еще пытающаяся искупить вину за убийство 6 миллионов евреев во время Холокоста, была одним из самых верных союзников Израиля, напоминает Agence France-Press. Однако в последние месяцы Берлин усилил свою критику действий Израиля в Газе, а канцлер Фридрих Мерц объявил в этом месяце, что больше не будут выдаваться лицензии на экспорт оружия в Израиль, которое может быть использовано в войне в Газе.
Мемориальное учреждение Бухенвальда подверглось критике в прошлом месяце, когда произошла утечка внутреннего документа, в котором куфия описывалась как «тесно связанная с усилиями по уничтожению государства Израиль».
Директор Бухенвальда Йенс-Кристиан Вагнер впоследствии заявил, что документ содержал «ошибки» и должен был быть переработан. Что касается вопроса о куфии, то в прошлом месяце он сказал телекомпании NDR, что она сама по себе не является «запрещенным символом» в памятном месте.
«Однако, когда она используется вместе с другими символами. для релятивизации нацистских преступлений, мы бы попросили людей убрать эти символы», — сказал он.
Около 340 000 заключенных, включая евреев, цыган, гомосексуалистов и советских военнопленных, прошли через Бухенвальд и его пристройку Миттельбау-Дора, расположенные недалеко от немецкого города Веймар. Около 56 000 человек погибли в Бухенвальде — одни были казнены, другие умерли от голода или тяжелой работы, — и еще 20 000 погибли в Миттельбау-Дора, где заключенные работали над немецко-нацистскими ракетами «Фау-1» и «Фау-2».