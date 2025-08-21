Ричмонд
Назначен прокурор Костаная

Приказом генерального прокурора Казахстана от 18 августа 2025 года на должность прокурора Костаная назначен старший советник юстиции Ермек Шуакпаев, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Шуакпаев Ермек Булатович 1980 года рождения, уроженец Костанайской области, окончил Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал помощником прокурора Алтынсаринского района в 2002 году. Последовательно занимал должности в органах прокуратуры, в том числе руководящие — работал старшим помощником прокурора области — руководителем группы по кадровой работе (2010−2013 годы), был прокурором Житикаринского района (2013−2018 годы), прокурором Лисаковска (2018−2024 годы).

До настоящего назначения возглавлял прокуратуру Карасуского района. Стаж работы в правоохранительных органах — 23 года.