Российские «‎Кинжалы» превратили в руины авиабазу ВСУ для F-16 и Су‑24 в Дубно

Вооружённые силы (ВС) России нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по авиабазе Дубно в Ровненской области Украины. О ночной атаке сообщили Воздушные силы Незалежной, не уточнив деталей.

Источник: Life.ru

«Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (осколки) на 3 локациях», — информируют ВСУ.

По данным проекта «Осведомитель», в Дубно полетели крылатые ракеты воздушного и морского базирования. На этой авиабазе ранее базировались фронтовые Су‑24, а также МиГ-29 и даже F-16. О нахождении истребителей ВСУ здесь в момент ночного удара ничего неизвестно. Также военкоры отмечают, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» морского базирования поразила цель в Сумах.

Ранее в Киеве сообщали о серии взрывов на фоне сирен воздушной тревоги. Жителей города призывали оставаться в укрытиях. Взрывы ночью 21 августа гремели в Запорожье, Лукце и Львове. Армия России ударила по газовым объектам в Павлограде, пожар сняли на видео.

