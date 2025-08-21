Российские «‎Кинжалы» превратили в руины авиабазу ВСУ для F-16 и Су‑24 в Дубно

«Зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (осколки) на 3 локациях», — информируют ВСУ.
По данным проекта «Осведомитель», в Дубно полетели крылатые ракеты воздушного и морского базирования. На этой авиабазе ранее базировались фронтовые Су‑24, а также МиГ-29 и даже F-16. О нахождении истребителей ВСУ здесь в момент ночного удара ничего неизвестно. Также военкоры отмечают, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» морского базирования поразила цель в Сумах.
Ранее в Киеве сообщали о серии взрывов на фоне сирен воздушной тревоги. Жителей города призывали оставаться в укрытиях. Взрывы ночью 21 августа гремели в Запорожье, Лукце и Львове. Армия России ударила по газовым объектам в Павлограде, пожар сняли на видео.