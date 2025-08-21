Ричмонд
+23°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США почти вдвое сократят штат Национальной разведки

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сокращает штат своего ведомства на 40%. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Источник: AP 2024

Ожидается, что сокращения персонала позволят сэкономить около $700 млн в год.

Кроме того, в информационном бюллетене сообщается о сокращении ряда департаментов. Среди них — центр по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, центр по борьбе с иностранным вредоносным влиянием и центр интеграции разведданных о киберугрозах.

Госпожа Габбард отметила в заявлении, что за последние 20 лет разведка стала «раздутой и неэффективной» структурой. По ее словам, оптимизация ведомства под руководством президента США Дональда Трампа поможет сосредоточиться на предоставлении объективных разведданных, а также сэкономить деньги американских налогоплательщиков и восстановить доверие народа.

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше