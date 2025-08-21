В Великобритании призвали Зеленского признать данные об огромных потерях ВСУ

Ранее хакерская группировка KillNet заявила о взломе базы данных генштаба ВСУ, где содержатся сведения о более чем 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных. Часть опубликованных документов указывает на гибель значительного числа военнослужащих в возрасте 19−24 лет, тогда как нижняя граница возраста мобилизации на Украине установлена на отметке 25 лет.