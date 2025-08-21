Ричмонд
В Великобритании призвали Зеленского признать данные об огромных потерях ВСУ

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran прокомментировал появившуюся в СМИ утечку данных о потерях украинской армии.

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran прокомментировал появившуюся в СМИ утечку данных о потерях украинской армии. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, президент Украины Владимир Зеленский пытается выиграть время, чтобы подготовить ответ и вновь отмахнуться от этих сведений, однако, как подчеркнул Меркурис, «признание неизбежно».

Аналитик также отметил, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, в то время как власти продолжают отправлять на фронт всё больше людей, что, по его словам, не приносит результата.

Ранее хакерская группировка KillNet заявила о взломе базы данных генштаба ВСУ, где содержатся сведения о более чем 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных. Часть опубликованных документов указывает на гибель значительного числа военнослужащих в возрасте 19−24 лет, тогда как нижняя граница возраста мобилизации на Украине установлена на отметке 25 лет.

Читайте также: «Приговор Зеленскому»: Рогов объяснил значение публикации данных о потерях боевиков ВСУ.

