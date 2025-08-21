NYT: страны Запада могут разместить войска на Украине без одобрения России

Такую информацию приводит американская газета The New York Times со ссылкой на аналитиков.
«Некоторые аналитики полагают, что западные страны могут разместить войска на Украине после окончания боевых действий без одобрения России», — говорится в публикации.
Другие же аналитики, как сообщает издание, утверждают, что Россия изначально не согласилась бы на мирное соглашение, если бы такая возможность оставалась.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о согласии десяти европейских стран отправить войска на Украину.