В Германии обвинили Мерца в желании взять реванш у России

Канцлер Германии Фридрих Мерц не сыграл положительной роли в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, часто создается впечатление, будто он мечтает взять реванш у Российской Федерации, заявила в интервью РИА Новости немецкий политик Севим Дагделен.

18 августа Мерц во время беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме заявил о желании достичь приостановки боевых действий на Украине еще до следующей встречи. Также глава немецкого правительства сообщил о своем намерении обсудить с партнерами по правящей коалиции в Берлине гарантии безопасности для Украины.

«Федеральный канцлер Мерц в целом не сыграл конструктивной роли (в переговорах). Часто складывается впечатление, что он мечтает о реванше против России», — поделилась своей точкой зрения Дагделен.

По мнению политика, Германия ни в коем случае не должна в рамках гарантий безопасности участвовать в отправке военного контингента на Украину, как того ранее не исключил Мерц. По ее словам, это был бы путь к войне с Российской Федерацией и совершенно безответственным шагом — также и с учетом истории.

Дагделен также усомнилась в том, что у Владимира Зеленского и его союзников в Европе есть настоящий настрой на мир, поскольку слишком многое для главы киевского режима лично поставлено на карту.

