В Германии обвинили Мерца в желании взять реванш у России

По мнению политика, Германия ни в коем случае не должна в рамках гарантий безопасности участвовать в отправке военного контингента на Украину, как того ранее не исключил Мерц. По ее словам, это был бы путь к войне с Российской Федерацией и совершенно безответственным шагом — также и с учетом истории.