Из-за агрессивного напора Трампа улучшились отношения двух дружественных России держав

Индия и Китай договорились возобновить торговые связи и работать над разрешением пограничного спора после визита в Дели высокопоставленного китайского дипломата Ван И. Премьер-министр Индии и министр иностранных дел Китая приветствовали «устойчивый» прогресс в непростых отношениях своих стран, согласившись возобновить торговые и другие связи, а также работать над разрешением затянувшегося пограничного спора в Гималаях на фоне глобальной геополитической встряски, спровоцированной тарифными войнами Дональда Трампа.
Согласно заявлениям министерства иностранных дел Китая, обе стороны договорились возобновить прямое авиасообщение, подтвердив обещание, данное в январе, а также о выдаче виз журналистам и содействии деловым и культурным обменам.
В социальных сетях премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил «уважение интересов и чуткость друг друга», в то время как министерство иностранных дел Китая заявило, что страны вступили на «путь устойчивого развития» и должны «доверять и поддерживать» друг друга.
Визит главы МИД КНР Вана И в Дели состоялся перед ожидаемым визитом Моди в Пекин для встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в октябре. Это будет первая поездка Моди в Китай с 2018 года, отмечает The Guardian.
Отношения между двумя ядерными державами резко ухудшились в 2020 году, когда пограничный спор в отдаленных Гималаях обернулся смертельным исходом. Тогда солдаты вступили в рукопашную схватку, что стало худшим эпизодом насилия между соседями за последние десятилетия: по официальным данным, погибло 20 индийских и четыре китайских солдата.
С тех пор обе стороны провели ряд переговоров по деэскалации ситуации. Моди и Си Цзиньпин провели свою первую за пять лет встречу в октябре прошлого года в России. Обе стороны продолжили укреплять границы, но договорились о пакте о пограничном патрулировании и вывели дополнительные силы, пишет The Guardian.
Министерство иностранных дел Индии в среду сообщило, что Ван И встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и советником по национальной безопасности Аджитом Довалом и обсудил «деэскалацию, делимитацию и пограничные вопросы».
Китайские государственные СМИ сформулировали эту дискуссию как согласие «изучить возможность продвижения переговоров о демаркации границы».
«Неудачи, с которыми мы столкнулись за последние несколько лет, не отвечали интересам народов наших двух стран. Мы рады видеть стабильность, которая сейчас восстановлена на границах», — подчеркнул Ван И в понедельник.
Индия заявила, что глава МИД Джайшанкар также выразил обеспокоенность по поводу планов Китая построить гигантскую плотину на реке Ярлунг Цангпо на территории Тибета, которая, как ожидается, станет крупнейшим в мире гидроэнергетическим проектом, что, как опасается Дели, окажет влияние на общины и районы, расположенные ниже по течению.
Потепление в отношениях между Дели и Пекином происходит на фоне того, что беспрецедентные торговые тарифы Дональда Трампа продолжают сотрясать мировой порядок, подчеркивает The Guardian.
Индия считается давним азиатским союзником США, особенно в противодействии влиянию Китая в регионе, и является членом группы Quad, в которую также входят Соединенные Штаты, Австралия и Япония.
Однако ранее в этом месяце Трамп объявил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на импорт из Индии в отместку за закупку нефти у России. Вступающие в силу 28 августа штрафные пошлины США на индийский импорт будут доведены до 50%, напоминает The Guardian.
Индия назвала эти тарифы «несправедливыми, неоправданными и неразумными» и заявила, что предпримет все необходимые действия для защиты своих интересов.
Как пишет The Guardian, в среду высокопоставленный сотрудник посольства России в Индии заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Индию через «совершенно особый механизм», и сообщил, что российский лидер Владимир Путин посетит премьер-министра Моди в Дели до конца года.
Сана Хашми, научный сотрудник Тайваньско-Азиатского фонда обмена, считает, что тарифы, введенные президентом США, и восприятие сокращения присутствия США в Индо-Тихоокеанском партнерстве способствовали усилиям по стабилизации отношений между Индией и Китаем и ускорили их. Но между державами оставались «фундаментальные различия».
«Ключевые вопросы безопасности и общий характер индийско-китайских отношений не изменятся из-за политики Трампа, и индо-тихоокеанские рамки будут продолжать определять региональную динамику, — комментирует Хашми в интервью The Guardian. — На данный момент приоритетом Индии является урегулирование напряженности в отношениях с Китаем, одновременно преодолевая бурные отношения с США».
После Индии Ван И посещает Пакистан — близкий союзник Китая, но соперник Индии, отмечает The Guardian. Во время четырехдневного конфликта между Индией и Пакистаном в мае Пакистан вел боевые действия с использованием военной техники китайского производства, включая реактивные самолеты. Министерство иностранных дел Китая заявило, что Индия и Пакистан являются «важными соседями» Китая, но при этом назвало Китай и Пакистан «надежными друзьями и стратегическими партнерами в любую погоду».
«Мы готовы укреплять дружественное сотрудничество с обеими странами и надеемся, что разногласия между этими двумя странами можно будет урегулировать должным образом», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции во вторник.