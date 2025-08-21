Из-за агрессивного напора Трампа улучшились отношения двух дружественных России держав

Индия и Китай договорились возобновить торговые связи и работать над разрешением пограничного спора после визита в Дели высокопоставленного китайского дипломата Ван И. Премьер-министр Индии и министр иностранных дел Китая приветствовали «устойчивый» прогресс в непростых отношениях своих стран, согласившись возобновить торговые и другие связи, а также работать над разрешением затянувшегося пограничного спора в Гималаях на фоне глобальной геополитической встряски, спровоцированной тарифными войнами Дональда Трампа.