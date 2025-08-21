Губернатор Красноярского края возьмет под личное наставничество двух ветеранов СВО

Первый очный образовательный модуль пройдет в Красноярске с 16 по 25 сентября на базе кадрового центра администрации губернатора. Программа обучения, которая продлится до мая следующего года, позволит ее участникам выбрать дальнейшее направление работы: государственная служба, поддержка военнослужащих, патриотическое воспитание молодежи или другие сферы.