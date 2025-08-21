Губернатор Красноярского края возьмет под личное наставничество двух ветеранов СВО

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков войдет в команду наставников образовательной программы «Сибирский характер» и будет лично курировать двух ветеранов специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление глава региона сделал в рамках запуска проекта.
Программа, направленная на социальную и профессиональную адаптацию участников СВО, стартует уже в сентябре. 60 ветеранов приступят к обучению по курсу «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Первый очный образовательный модуль пройдет в Красноярске с 16 по 25 сентября на базе кадрового центра администрации губернатора. Программа обучения, которая продлится до мая следующего года, позволит ее участникам выбрать дальнейшее направление работы: государственная служба, поддержка военнослужащих, патриотическое воспитание молодежи или другие сферы.
Особенностью проекта стало персональное закрепление за каждым ветераном наставника из числа высших должностных лиц региона. В их числе — руководители исполнительных органов власти, федеральных ведомств и главы муниципалитетов.
«Как и обещал, я тоже вошел в команду наставников. Буду работать сразу с двумя ветеранами. Такое же решение приняли несколько глав муниципалитетов», — отметил губернатор края Михаил Котюков.
Помимо губернатора, курировать по два подопечных будут и другие представители правительства: мэр Ачинска Игорь Титенков, а также главы Северо-Енисейского и Богучанского районов Алексей Рябцев и Алексей Медведев. Все наставники перед началом работы пройдут специальную подготовку.
Их задача — обеспечить комплексное сопровождение ветеранов для их скорейшей и эффективной интеграции в систему государственной службы.
Также сообщается, что еще 30 действующих участников СВО, успешно прошедших отбор в программу, начнут обучение по возвращении из зоны проведения операции.