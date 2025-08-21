Ричмонд
Трамп решил наказывать за сожжение американского флага

Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ, который в ряде случаев позволит привлекать к ответственности за сожжение американского флага. Об этом сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на источники в администрации президента.

Источник: Reuters

«Указ обяжет генерального прокурора Пэм Бонди рассмотреть случаи сожжения американского флага и определить, могут ли быть предъявлены обвинения в соответствии с действующим законодательством», — сказано в сообщении.

При этом указ позволит трактовать подобные действия как нарушение общественного порядка, хулиганство или нарушение законодательства об охране окружающей среды.

21 июня 1989 года Верховный суд США постановил, что сожжение флага является формой политического выражения и защищено Первой поправкой к Конституции.

Ранее Трамп заявил, что в США идет проработка законопроекта, предусматривающего тюремное заключение за сожжение флага. По его словам, люди, сжигающие американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год.

