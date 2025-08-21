Глава Башкирии рассказал об интересе молодёжи к сельскому хозяйству

Выпускница Аграрного университета при поддержке родителей открыла ферму «Экони», которая реализует лошадей, мясо, органические удобрения. Сейчас в хозяйстве 450 лошадей. Развитию предприятия во многом помогла господдержка. В 2022 году Диляра выиграла грант по программе минсельхоза «Семейная ферма» — 12,8 млн рублей. На эти средства удалось увеличить маточное поголовье (сейчас их 160), закупить технику для кормозаготовки, поставить убойный цех. Теперь в планах — развивать и молочное направление.