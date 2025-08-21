Глава Башкирии рассказал об интересе молодёжи к сельскому хозяйству

Выпускница Аграрного университета при поддержке родителей открыла ферму «Экони», которая реализует лошадей, мясо, органические удобрения. Сейчас в хозяйстве 450 лошадей. Развитию предприятия во многом помогла господдержка. В 2022 году Диляра выиграла грант по программе минсельхоза «Семейная ферма» — 12,8 млн рублей. На эти средства удалось увеличить маточное поголовье (сейчас их 160), закупить технику для кормозаготовки, поставить убойный цех. Теперь в планах — развивать и молочное направление.
Диляра признаётся, что она фанатка лошадей башкирской породы. Эти лошади отличаются высокими адаптивными способностями, хорошим иммунитетом и высокой продуктивностью.
Поддержка семейных ферм в республике пользуется популярностью. Всего за пять лет гранты на 887,5 млн руб. получили 98 фермеров.
«Приятно видеть, что в сельское хозяйство республики приходит молодёжь — трудолюбивая, целеустремленная, заряженная на успех. Желаю им удачи! А мы со своей стороны обязательно поможем и поддержим», — написал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Ранее сообщалось, что производство кумыса в Башкирии в прошлом году выросло на 20%. В течение 15 лет республика удерживает лидерские позиции по кумысоделию и поголовью лошадей (128 тысяч голов в 2024).