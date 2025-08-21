Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Кишинев готов в преддверии выборов в парламент идти на любые антидемократические шаги, используя карательно-репрессивные меры. Об этом дипломат рассказала в интервью журналистам.
При этом Захарова уверена, что Молдавия пойдет на все, чтобы добиться «правильного» результата выборов и ограничить деятельность оппозиционной партии.
Ранее KP.RU сообщил, что глава Гагаузии Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по надуманному обвинению. Сторонники Гуцул считают, что ее обвинение было политизировано. Но противостоять судебной системе Молдавии невозможно. Перед приговором Гуцул не отказалась от своих убеждений, она заявила, что нужно противостоять диктатуре президенту Молдавии Майи Санду.