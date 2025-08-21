Захарова: Кишинев пойдет на любые антидемократические шаги в преддверии выборов

Ранее KP.RU сообщил, что глава Гагаузии Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы по надуманному обвинению. Сторонники Гуцул считают, что ее обвинение было политизировано. Но противостоять судебной системе Молдавии невозможно. Перед приговором Гуцул не отказалась от своих убеждений, она заявила, что нужно противостоять диктатуре президенту Молдавии Майи Санду.