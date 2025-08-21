Захарова заявила о беспрецедентном давлении молдавских властей на оппозицию

Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
По её словам, Кишинёв предпринимает отчаянные попытки ограничить деятельность оппозиции, которая набирает популярность.
«Для сохранения власти нынешний режим готов идти на любые антидемократические шаги, используя не только административный ресурс, но и карательно-репрессивный инструментарий», — отметила Захарова.
В МИД подчеркнули, что применение тоталитарных практик перед выборами достигло беспрецедентных масштабов.
«Режим (президента Молдавии. — RT) Майи Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта», — добавила она.
Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Молдавии Павел Постика заявил о необходимости сократить число избирательных участков в Приднестровье на парламентских выборах.