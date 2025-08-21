Politico: ЕС хочет загнать Россию в ловушку

В середине июля Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные пошлины в размере до 100% на товары из России и стран, ведущих с ней торговлю, если не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально установленный им 50-дневный срок для выполнения этого условия был впоследствии сокращен до 10−12 дней.