Politico: ЕС хочет загнать Россию в ловушку

По информации издания, главная задача Европы — ввести жесткие экономические санкции против России в случае провала переговорного процесса. Об это сообщает РБК.
Дональд Трамп сообщил о старте подготовки к саммиту глав России и Украины после встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Позднее администрация Белого дома уточнила, что инициатива проведения личной встречи получила поддержку как с украинской, так и с российской стороны. Официальных заявлений Кремля по этому вопросу не было.
В середине июля Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные пошлины в размере до 100% на товары из России и стран, ведущих с ней торговлю, если не будет прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально установленный им 50-дневный срок для выполнения этого условия был впоследствии сокращен до 10−12 дней.
Несмотря на это, по итогам российско-американских переговоров на Аляске Белый дом заявил, что дополнительные санкции вводиться не будут. По завершении саммита лидеры двух стран выступили на совместной пресс-конференции, в ходе которой дали высокую оценку встречи в Анкоридже.