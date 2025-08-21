Иван Носков призвал завершить все раскопки в Самаре до начала учебного года

Стало известно, когда в Самаре закончат перекапывать улицы. Речь идет о работах, которые проводят в рамках ремонта коммунальных сетей. Сроки обозначил мэр Иван Носков.
«Ресурсоснабжающие организации все раскопки в городе должны завершить до начала учебного года. С сентября допустимо перейти к благоустройству», — написал глава Самары в своем телеграм-канале.
Напомним, сейчас город активно готовится к новому отопительному сезону. Паспорта готовности получили около 900 домов. В зоне особенного риска и внимания властей — МКД 15-ти управляющих компаний.
«Следственный комитет по Самарской области, прокуратуру и ГЖИ прошу активнее выявлять нарушителей среди обслуживающих организаций. Жителям рекомендую задуматься о смене УК на более добросовестные», — отметил Иван Носков.
Мэр подчеркнул, что всем руководителям управляющих компаний необходимо исправить ситуацию до 2 сентября.