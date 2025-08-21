ЛДПР добивается строительства нового детского сада в Красноярске

По словам депутата, его жители стали жертвами маркетинговой уловки застройщика. Покупая квартиры, они рассчитывали на строительство детского сада, который был изображён в рекламных буклетах. Однако красивая картинка оказалась всего лишь фантазией дизайнера, изначально нацеленной исключительно на увеличение продаж.
Депутат Иван Петров заявил, что неоднократно направлял в городскую администрацию обращения, в которых обосновывал острую необходимость строительства детского сада в микрорайоне. Однако, по словам руководителя департамента градостроительства Сергея Шикунова, в настоящий момент его возведение не запланировано.
«Уже успело вырасти целое поколение детей, которые так и не попали в детский сад в своём районе», — отметил Петров.
Депутат Петров заявил, что будет блокировать принятие городского бюджета, если в нём не будут заложены средства на детский сад в «Мичуринском».
«Я не буду голосовать за бюджет, в котором не учтены интересы моих избирателей», — добавил он.
Кроме того, депутат призвал комиссию строже контролировать застройщиков, чтобы те соблюдали новые нормативы, требующие комплексной застройки микрорайонов вместе с социальными объектами.
Позицию молодого политика поддержал красноярский политолог, учредитель фонда «Поддержки и развития общества» Игорь Сорокин. По его мнению, осуществляя депутатский контроль, Петров пытается привести реальную застройку в соответствие с концепцией комплексного развития территорий и интересами жителей.
«Без разумного подхода к градостроительству развитие территории превращается в хаотичную застройку, ухудшающую качество жизни людей. Покупатели жилья в “Мичуринском”, ориентировавшиеся на обещания застройщика, фактически оказались обмануты. Депутатское вмешательство Петрова направлено на восстановление баланса интересов жителей и застройщика», — заключил эксперт.
Напомним, еще в 2023 году красноярские детские сады были переполнены более чем на 2 тыс. детей, а очередь в дошкольные учреждения насчитывала почти 8 тысяч фамилий. Прокуратуре города пришлось даже обратиться в суд, чтобы обязать мэрию создать за четыре года 1325 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Половина обозначенного срока уже прошла.