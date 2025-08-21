ЛДПР добивается строительства нового детского сада в Красноярске

Напомним, еще в 2023 году красноярские детские сады были переполнены более чем на 2 тыс. детей, а очередь в дошкольные учреждения насчитывала почти 8 тысяч фамилий. Прокуратуре города пришлось даже обратиться в суд, чтобы обязать мэрию создать за четыре года 1325 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Половина обозначенного срока уже прошла.