Маску предписали предстать перед судом по делу о предвыборной «лотерее»

Жительница Аризоны подала иск против Маска, обвиняя его в том, что он ввел избирателей в заблуждение и заполучил при этом ее персональные данные. Она указала, что в действительности победителей выявляли не случайным образом, а отбирали по определенным критериям, что политический комитет подтвердил за несколько дней до дня голосования. Политический комитет раскрыл эту информацию, когда эту политическую кампанию как «незаконную лотерею» пытался запретить окружный прокурор в Филадельфии (штат Пенсильвания).