СМИ раскрыли четыре варианта гарантий безопасности для Украины

Британская газета узнала, что разработкой вариантов гарантий занимаются представители Минобороны стран Европы. Для формирования планов им отведен 10-дневный срок. Задача — предложить такой вариант, который бы устроил США, пишет РБК. Пока известно о четырех версиях гарантий для Киева.
Вариант № 1 — создание мощной украинской армии
Согласно этому плану, Великобритания и Франция будут обучать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тренировать украинских военных планируется на военных базах неподалеку от Львова. Подготовку будут вести британские и французские военнослужащие. Координационный центр обучающей программы оборудуют в Киеве, руководить им будет офицер Вооруженных сил Соединенного Королевства.
Параллельно с подготовкой бойцов Европа намерена обеспечить Киев современным оружием и техникой.
Также первый вариант обеспечения гарантий подразумевает работу «воздушной полиции». Франция и Европа организуют патруль — небо над Украиной будут охранять «Тайфуны» или F-35.
США в этом варианте плана гарантий отводится незначительная роль — Пентагон будет предоставлять разведданные ВСУ и в случае необходимости — военную помощь.
Вариант № 2 — ограниченный контроль США
Этот план подразумевает, что США возьмет на себя обеспечение части гарантий, тогда Европа будет заниматься только патрулированием территорий Киева с воздуха. НАТО также могли бы ввести над Украиной бесполетную зону.
Вариант № 3 — гарантии по аналогии со ст. 5 Устава НАТО
В этом случае на Украину распространят гарантии безопасности, схожие с теми, что имеют страны — участники Североатлантического альянса. По Уставу организации, нападение на члена блока считается агрессией в сторону всех других государств НАТО. Киеву пообещают, что в случае нарушения условий перемирия на его защиту встанут страны альянса.
Вариант № 4 — альянс безопасности
Европейцы предлагают сформировать союз в области безопасности по примеру альянса США и Южной Кореи или США и Японии. Союзники по НАТО подпишут с Украиной договор о взаимном сотрудничестве и безопасности, который обяжет их защищать Киев. Не исключено, что соглашение будет предусматривать размещение военных баз НАТО на украинской территории, как в Японии располагаются военные гарнизоны США.
Напомним, Украина требует предоставить ей гарантии безопасности. Обеспечение защиты Киева — предмет дискуссий в правительствах стран Европы и США, в руководящих структурах НАТО и ЕС, а также СМИ. В WSJ ранее сообщалось, что разработкой плана занимается группа НАТО во главе с госсекретарем Марко Рубио. Издание узнало, что союзники считают, что обеспечить защиту Украины можно, задействовав четыре компонента: военное присутствие, установка ПВО, вооружение и контроль за ситуацией на линии соприкосновения. Американцы намерены оказывать лишь косвенную поддержку европейским миротворцам, например, предоставлять свои разведданные.
В странах Европы настроены более воинственно. По данным The Times, страны Евросоюза хотят предложить, чтобы Пентагон разместил свои военные базы на границе с Украиной, например, в Румынии. Около 10 государств Европы готовы отправить свои войска для защиты Киева. Среди тех, кто готовит миротворческий контингент, — Франция и Великобритания.
В Финляндии заявили, что не готовы отправлять на Украину своих военных, но будут предоставлять экспертные заключения и готовы осуществлять техническое обслуживание вооружения, аппаратуры. В Польше также сказали, что не будут формировать миротворческий контингент для нахождения на территории Украины, но станут логистическим центром для транспортировки вооружения и военнослужащих.
В России выступают против размещения западных войск на Украине. По данным The New York Times, европейские политики могут проигнорировать требование Москвы и отправить на защиту Киева своих миротворцев.