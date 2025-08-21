СМИ раскрыли четыре варианта гарантий безопасности для Украины

Напомним, Украина требует предоставить ей гарантии безопасности. Обеспечение защиты Киева — предмет дискуссий в правительствах стран Европы и США, в руководящих структурах НАТО и ЕС, а также СМИ. В WSJ ранее сообщалось, что разработкой плана занимается группа НАТО во главе с госсекретарем Марко Рубио. Издание узнало, что союзники считают, что обеспечить защиту Украины можно, задействовав четыре компонента: военное присутствие, установка ПВО, вооружение и контроль за ситуацией на линии соприкосновения. Американцы намерены оказывать лишь косвенную поддержку европейским миротворцам, например, предоставлять свои разведданные.