Бессент раскрыл детали разговора Путина и Трампа после встречи с лидерами ЕС

Комментируя в интервью телеканалу Fox News предложение позвонить президенту РФ или отправить сообщение, Бессент заявил, что Путин якобы согласился задержаться ради разговора с Трампом. «Я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра,» — приводит слова Путина глава Минфина.
В понедельник Трамп провел встречу с Зеленским, а затем с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. После этого прошла встреча американского президента с европейскими политиками при участии Зеленского.
После этих переговоров Трамп позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.