Зеленский отказался включать Китай в число гарантов безопасности

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская переговорная команда предложила разработать гарантии безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, «то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия и плюс отдельные страны — упоминалась Германия, упоминалась Турция и другие страны, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой группе гарантов безопасности».