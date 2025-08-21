Зеленский заявил о своей готовности к выборам

«Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой. Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого», — выразил он свою готовность.
Ранее журналистка из США Кэти Ливингстон рассказала о начале подготовки посла Украины в Великобритании Валерия Залужного к президентским выборам на Украине. По ее словам, у экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть штаб-квартира в Лондоне.
Позднее медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла информацию относительно подготовки его к президентским выборам.