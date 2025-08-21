Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о своей готовности к выборам

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своей готовности к проведению выборов на Украине, если они не дестабилизируют общество, а помогут ему закончить конфликт. Его слова передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

«Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой. Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого», — выразил он свою готовность.

Ранее журналистка из США Кэти Ливингстон рассказала о начале подготовки посла Украины в Великобритании Валерия Залужного к президентским выборам на Украине. По ее словам, у экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже есть штаб-квартира в Лондоне.

Позднее медиасоветница Залужного Оксана Тороп опровергла информацию относительно подготовки его к президентским выборам.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше