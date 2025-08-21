Глава МИД Узбекистана встретился с официальными лицами Бахрейна — что обсудили

«Провели обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления партнерства между Узбекистаном и Бахрейном — от расширения политического диалога до наращивания торговли, инвестиций и обмена институциональным опытом. Рассмотрели наиболее актуальные вопросы регионального и глобального сотрудничества. Особое внимание уделили укреплению мостов между Центральной Азией и государствами Залива», — говорится в сообщении.