Глава МИД Узбекистана встретился с официальными лицами Бахрейна — что обсудили

ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в рамках визита в Бахрейн провел ряд встреч. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.
С заместителем Премьер-министра Бахрейна Шейхом Халидом бин Абдуллой Аль Халифа он обсудил направления всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Бахрейном.
«Правительства наших стран привержены созданию прочной основы для долгосрочных дружеских связей. Существует большой потенциал для плодотворного сотрудничества — от экономики до культуры, от образования до геополитики», — отметил Саидов.
Столь же плодотворной была встреча главы МИД Узбекистана с бахрейнским коллегой Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.
«Провели обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления партнерства между Узбекистаном и Бахрейном — от расширения политического диалога до наращивания торговли, инвестиций и обмена институциональным опытом. Рассмотрели наиболее актуальные вопросы регионального и глобального сотрудничества. Особое внимание уделили укреплению мостов между Центральной Азией и государствами Залива», — говорится в сообщении.
Стороны также подписали Соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов.
Кроме того, Саидов встретился с Шейхом Салманом бин Халифа Аль Халифа, министром финансов и национальной экономики Бахрейна, с гендиректором компании «Bahrain Mumtalakat Holding Company» Шейхом Абдуллой бин Халифа Аль Халифой.
Речь шла о дальнейшем развитии связей между странами, придании нового импульса двусторонним отношениям, содействии прямым контактам между деловыми кругами.
Узбекистан высоко ценит расширяющееся партнерство с Бахрейном и привержен дальнейшему укреплению экономических связей, отметил Бахтиёр Саидов, комментируя встречу с министром промышленности и торговли Королевства Бахрейн Абдуллой Аделем Фахро.
Собеседники акцентировали внимание на важности укрепления двустороннего экономического и торгового сотрудничества, поиска новых возможностей в инвестициях, инновациях и промышленном партнерстве, а также отметили значимость обмена опытом в ключевых отраслях.