Лукашенко проведет совещание по вопросам ракетостроения

Эта отрасль для отечественного военно-промышленного комплекса является относительно молодой. Как ожидается, на мероприятии обсудят ее дальнейшее развитие — куда и как отрасли двигаться дальше.
В числе участников совещания — государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, министр обороны Виктор Хренин и другие.