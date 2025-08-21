Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко проведет совещание по вопросам ракетостроения

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы ракетного производства обсудят на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Эта отрасль для отечественного военно-промышленного комплекса является относительно молодой. Как ожидается, на мероприятии обсудят ее дальнейшее развитие — куда и как отрасли двигаться дальше.

В числе участников совещания — государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, министр обороны Виктор Хренин и другие.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше