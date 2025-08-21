Десятилетие стагнации разрушило экономику Молдавии, заявил экс-премьер

«Не имея способности управлять страной, партия “Действие и солидарность” манипулирует примитивными цифрами, выдернутыми из презентаций и выдаваемыми за успехи. Страна без внутренних инвестиций не может иметь промышленность, не может иметь конкурентоспособный экспорт, не может создавать рабочие места и, в конечном итоге, не может обеспечивать экономический рост», — подчеркивает Филат.