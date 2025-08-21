Учения ОДКБ в Беларуси пройдут на двух полигонах

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Серия учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» пройдет на белорусских полигонах «Лосвидо» и «Лепельский», сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков.
Он отметил, что данные учения станут основным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил и средств.
«Особенностью этих учений является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации “Запад-2025”, — сказал Сердюков на брифинге в четверг.
При этом основной задачей коллективных сил оперативного реагирования является обеспечение развертывания региональной группировки войск.
Кроме учений в Беларуси, в этом году ОДКБ проведет маневры в Кыргызстане и Таджикистане. Они пройдут во второй декаде сентября («Рубеж-2025») и в середине октября («Нерушимое братство-2025»).
Как отметил начальник объединенного штаба, всего в ходе совместных учений в текущем году будут привлечены более пяти тысяч человек и около тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.
«Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, уверен, что совместные учения будут проведены организованно и качественно, а учебные и исследовательские цели — достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий», — подчеркнул генерал-полковник.
В Организацию договора о коллективной безопасности входят шесть государств — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.