Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учения ОДКБ в Беларуси пройдут на двух полигонах

Воинские контингенты уже прибывают в республику для подготовки к участию в маневрах, которые состоятся в начале сентября.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Серия учений ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» пройдет на белорусских полигонах «Лосвидо» и «Лепельский», сообщил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков.

Он отметил, что данные учения станут основным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил и средств.

«Особенностью этих учений является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации “Запад-2025”, — сказал Сердюков на брифинге в четверг.

При этом основной задачей коллективных сил оперативного реагирования является обеспечение развертывания региональной группировки войск.

Кроме учений в Беларуси, в этом году ОДКБ проведет маневры в Кыргызстане и Таджикистане. Они пройдут во второй декаде сентября («Рубеж-2025») и в середине октября («Нерушимое братство-2025»).

Как отметил начальник объединенного штаба, всего в ходе совместных учений в текущем году будут привлечены более пяти тысяч человек и около тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники.

«Учитывая объем выполненных задач и проведенных мероприятий, уверен, что совместные учения будут проведены организованно и качественно, а учебные и исследовательские цели — достигнуты. Коллективные силы покажут высокую полевую выучку и слаженность действий», — подчеркнул генерал-полковник.

В Организацию договора о коллективной безопасности входят шесть государств — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.