Вэнс назвал гарантии и территории главными вопросами для мира на Украине

«Во-первых, Украина хочет быть уверена, что Россия больше не вторгнется на ее территорию. Она хочет быть уверена, что ее территориальная целостность будет сохраняться в будущем. Россияне хотят получить определенные территории, большую часть которых они уже заняли, но часть которых еще нет», — сказал он.