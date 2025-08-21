ВВС Польши и НАТО поднимались в воздух из-за тревоги на Украине

В сообщении ведомства уточняется, что причиной стала активность «дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в том числе с применением гиперзвуковых ракет».
Кроме того, в режим высшей степени готовности этой ночью приводились наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.
«Эта ночь стала очередным периодом повышенной готовности польских и союзных систем и интенсивной работы радиотехнических войск, пилотов, наземного персонала и личного состава боевых дежурств», — цитирует «Интерфакс» сообщение оперативного командования ВС Польши.
Утром в четверг в связи со снижением угрозы полеты польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши были прекращены. Задействованные подразделения и техника вернулись к исполнению плановых оперативных заданий. По данным командования, нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
В ведомстве отметили, что вместе польской авиацией в небе дежурили силы объединенного авиационного командования НАТО и ВВС Швеции.