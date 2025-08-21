ВВС Польши и НАТО поднимались в воздух из-за тревоги на Украине

Утром в четверг в связи со снижением угрозы полеты польской и союзнической авиации в воздушном пространстве Польши были прекращены. Задействованные подразделения и техника вернулись к исполнению плановых оперативных заданий. По данным командования, нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.