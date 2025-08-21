Сийярто: прием Украины в ЕС не даст ей гарантий безопасности

В тот день в Венгрии были опубликованы результаты референдума, в котором приняли участие более 2 млн человек. Из них 95% высказались против поспешного приема Украины в Евросоюз. Орбан заверил, что будет руководствоваться мнением венгерских граждан в ходе консультаций со своими европейскими коллегами.