Юрий Слюсарь дал поручения по итогам встречи с президентом России

По итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, на которой обсуждался вопрос модернизации коммунальных объектов по федеральной программе, принято решение выполнить ее в более сжатые сроки — не за три года, а раньше: начать работы в этом году и завершить — в следующем. На их проведение Ростовской области выделено более трех млрд рублей. По словам Юрия Слюсаря, сегодня износ коммунальных сетей и оборудования в регионе достигает 80%. Федеральная поддержка позволит значительно улучшить ситуацию.