Юрий Слюсарь дал поручения по итогам встречи с президентом России

Врио губернатора дал поручения по их реализации. Как подчеркнул Юрий Слюсарь, федеральный центр готов оказывать всестороннюю помощь Ростовской области.
В частности, Владимир Путин поддержал предложение о введении моратория на банкротство донских сельхозпредприятий. Глава региона поручил оперативно подготовить всю необходимую нормативную базу, чтобы этот механизм применить, и усилить работу с аграриями по страхованию рисков, а также разработать программу по восстановлению защитных лесополос с возможностью возмещения затрат сельхозпроизводителям. Все эти меры необходимы, чтобы минимизировать влияние погодных факторов и защитить урожай, подчеркнул глава региона.
Юрий Слюсарь также сообщил о решении выделить для Ростовской области дополнительные лимиты льготного кредитования, что позволит привлечь донским аграриям до 15 млрд рублей на проведение осенней посевной.
По итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, на которой обсуждался вопрос модернизации коммунальных объектов по федеральной программе, принято решение выполнить ее в более сжатые сроки — не за три года, а раньше: начать работы в этом году и завершить — в следующем. На их проведение Ростовской области выделено более трех млрд рублей. По словам Юрия Слюсаря, сегодня износ коммунальных сетей и оборудования в регионе достигает 80%. Федеральная поддержка позволит значительно улучшить ситуацию.
«Но основное — это то, что связано с мобилизацией всех ресурсов на модернизацию коммунальной инфраструктуры, учитывая высокий износ, с трёхлетки на конец 2025-начало 2026 года. Подготовьте обращения от правительства области, какие проекты с 2027 года мы сможем перенести влево на текущий период и на 2026 год. Кроме того, есть федеральные программы, в которых мы по линии ЖКХ не участвуем. Необходимо это отработать», — отметил Юрий Слюсарь.
Кроме этого, на встрече с Президентом РФ глава региона поднял вопрос завершения строительства «Западной хорды», которая должна окончательно замкнуть Ростовское транспортное кольцо. Это позволит вывести весь транзитный грузовой поток из донской столицы и значительно расширить логистические возможности региона. Владимир Путин согласился с тем, что строительство дороги надо завершать. По поручению врио губернатора на этой неделе региональный минтранс должен подготовить необходимый пакет документов со всеми обоснованиями и расчетами и отправить в Правительство России.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.