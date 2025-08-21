Ричмонд
Лукашенко собрал совещание по производству ракет в Беларуси

Ракетное производство обсудят на совещании у Лукашенко.

Источник: БЕЛТА

21 августа вопросы ракетного производства обсудят на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БелТА.

Сообщается, что обсудят дальнейшее развитие отрасли, которая является для ВВП относительно молодой.

Уточняется, что в совещании примут участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, министр обороны Виктор Хренин и другие.

