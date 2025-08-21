Лукашенко собрал совещание по производству ракет в Беларуси

21 августа вопросы ракетного производства обсудят на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БелТА.
Сообщается, что обсудят дальнейшее развитие отрасли, которая является для ВВП относительно молодой.
Уточняется, что в совещании примут участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, министр обороны Виктор Хренин и другие.
