Минниханов встретил Михаила Мишустина в аэропорту Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретил в аэропорту Казани председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который прибыл в столицу Татарстана для участия во Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На форуме планируется объявление победителей конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

